[VIDEO] Soverato, inaugurato il “Presepe in Scultura di Sabbia”: 600 M² di bellezza fatti da Artisti Internazionali

Si è aperta con un evento di grande impatto artistico e spirituale la stagione natalizia nella “Perla dello Ionio.” A Soverato è stata inaugurata la quarta edizione del “Presepe in Scultura in Sabbia,” un’opera monumentale che, dopo aver toccato diverse località del comprensorio come Stalettì, Borgia e Catanzaro, è ora ammirabile nella cittadina calabrese. L’iniziativa segna l’avvio ufficiale del ricco calendario di eventi natalizi del Comune.

​Un’opera monumentale seconda solo a Jesolo

​L’imponente opera copre ben 600 metri quadrati e si attesta come la seconda per dimensioni a livello nazionale, subito dopo quella storica di Jesolo. Gli artisti, professionisti di fama internazionale, hanno lavorato per 16 giorni per scolpire i dettagli della natività partendo da blocchi di sabbia argillosa accuratamente compattata.

​Gli organizzatori spiegano che la realizzazione della scultura è un processo meticoloso: la lavorazione inizia sempre dall’alto verso il basso e l’allestimento completo della struttura, inclusa la preparazione del materiale e l’arredo, richiede un lavoro complessivo che si estende per circa due mesi e mezzo.

​Il Talento Internazionale dietro le Forme

​Il cast di scultori è composto da artisti che spaziano in diverse discipline, dal marmo al ghiaccio, passando per il legno e il cemento. Tra i nomi di spicco di questa edizione, si annovera il messicano Calisto Molina, un artista noto per essere entrato nel Guinness dei primati e che viene definito con orgoglio “la Ferrari della scultura di sabbia” per la sua velocità. La sua presenza in Italia per l’evento è stata una novità assoluta.

​La coordinatrice del progetto è stata Irina Socolova, anch’essa impegnata in un altro noto presepe di sabbia in Italia, a Legnano. Nonostante le difficoltà logistiche, il risultato finale è un vero capolavoro che richiede attenzione per cogliere la maestria e i particolari di ogni singola figura.

​Un Natale Ricco di Valori e Iniziative

​L’iniziativa a Soverato non è solo un evento artistico ma rappresenta un forte richiamo ai “valori della tradizione” in un momento di “crisi epocale.” Gli organizzatori hanno espresso l’augurio che ci sia una grande affluenza per permettere al pubblico di apprezzare l’enorme difficoltà tecnica e artistica della scultura.

​L’apertura del presepe è solo il primo tassello di un ricco calendario di eventi natalizi per Soverato, che include anche una bellissima mostra con oltre 100 presepi presso Palazzo Chiefari, la tradizionale Casa di Babbo Natale in Piazza Maria Ausiliatrice, una pista di pattinaggio, un villaggio dell’inclusione e un’installazione artistica dedicata al tema della pace. L’invito finale è di visitare la città per trascorrere le festività in grande serenità e per sostenere il commercio locale.

SERVIZIO DI S1TV