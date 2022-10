[VIDEO] Soverato – Inaugurazione sala multisensoriale per ragazzi speciali

“Oggi è una giornata importante come tutte quelle in cui facciamo un passo in più verso la piena inclusione di tutti coloro i quali hanno necessità”.

“All’interno dell’Istituto Alberghiero Soverato abbiamo inaugurato la prima aula multi sensoriale della provincia di Catanzaro per gli alunni con bisogni educativi speciali, realizzata con il supporto oltre che dell’Istituto, dell’Associazione il Corsaro, l’Associazione Amici di Ambra e del Comune con la straordinaria generosità dei volontari e dei cittadini di questa città”.

“A loro va il nostro ringraziamento perché lavorando insieme si abbattono i muri per rendere migliore una comunità”. Lo rende noto in un post sui social il sindaco di Soverato, Daniele Vacca.