[VIDEO] Soverato, intitolata una strada a Francesco Tiani

“Con orgoglio intitoliamo una via della nostra Città all’Avvocato Francesco Tiani, un personaggio importante per Soverato che ha ricoperto anche il ruolo di Sindaco negli anni ‘80”.

“Un uomo perbene che ha lasciato in tutti noi un bellissimo ricordo sia come amministratore che come professionista. Iniziative come questa aiutano a rimarcare sempre di più un profilo identitario e di comunità, su cui ha sempre lavorato intensamente il nostro ex Sindaco Ernesto Alecci e che noi vogliamo continuare a perseguire nei prossimi anni”.

“Importante ancor di più perchè, questo quartiere, che fino a poco tempo fa era NON URBANIZZATO, oggi, grazie al lavoro di questa amministrazione, è stato rigenerato e riqualificato diventando una zona residenziale e moderna”. Lo rende noto il Sindaco ff Arch. Daniele Vacca.