[VIDEO] Soverato, l’arte che batte: il successo della mostra “Cuori… in mostra”

Nella suggestiva cornice natalizia di via Regina Elena, l’associazione “Gioia di Calabria” celebra il cuore come simbolo universale di amore, sacralità e rinascita attraverso le opere di Francesca Silberti e Lenny Mazzitelli.

​SOVERATO – In una via Regina Elena avvolta dal freddo ma riscaldata dall’atmosfera festiva, la città di Soverato ospita un evento artistico che mette al centro il sentimento: “Cuori… in mostra”. L’iniziativa, nata dall’estro dell’associazione “Gioia di Calabria”, vede come protagoniste due artiste e amiche di lunga data, Francesca Silberti e Lenny Mazzitelli, unite da un legame che affonda le radici nell’infanzia e negli anni di formazione scolastica e accademica.

​Il Cuore: tra fragilità e forza

​La mostra non è solo un’esposizione di manufatti, ma un’esplorazione profonda di un’icona universale. Come spiegato da Francesca Silberti, il cuore è stato scelto perché rappresenta un simbolo sacro, propiziatorio e augurale, capace di essere al contempo fragile e straordinariamente forte.

​Le opere esposte sono il frutto di un connubio tecnico e artistico tra le due professioniste: da un lato l’esperienza di Silberti nel campo della ceramica, dall’altro la maestria di Lenny Mazzitelli, docente di discipline plastiche al liceo artistico. La collaborazione unisce supporti in ceramica a una modellazione plastica più dinamica, con finiture e colori decisi insieme in un processo creativo condiviso che esalta la professionalità di entrambe.

​Simbolismo e Messaggi di Pace

​Tra le opere che hanno destato maggiore curiosità spiccano quelle che raffigurano il cuore non solo come sede della passione, ma come veicolo di libertà. Le autrici descrivono il cuore come un “ponte tra le persone”, un battito che parte dalla Calabria per lanciare un messaggio globale.

​In un periodo storico complesso, l’auspicio lanciato dalle artiste è chiaro: “Se ci fosse più cuore, ci sarebbe più pace”. Un invito alla gentilezza e alla riflessione che trasforma l’arte in un potente strumento di speranza, portando il messaggio del “cuore calabrese” in tutto il mondo.

​Una sinergia che guarda al futuro

​L’evento potrebbe essere solo l’inizio di un percorso più lungo. La naturale sintonia tra le due colleghe, che collaborano fin dai tempi del liceo e dell’Accademia, lascia presagire nuove tappe per questo progetto che celebra l’artigianalità e il sentimento.

​La mostra resta un appuntamento imperdibile per chi cerca, tra le luci del Natale di Soverato, un momento di bellezza e di profonda umanità.

