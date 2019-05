VIDEO | Soverato – Ricordato il preside Enzo Guarna

Nei giorni scorsi è stata ricordata a Soverato la figura di Vincenzo Guarna, il compianto preside scomparso nel 2005, molto conosciuto nel mondo della scuola per il suo impegno e per il suo stile innovativo. L’iniziativa ha registrato molte presenze e qualificate testimonianze sull’attività e sulle opere del compianto dirigente. Guarna è stato uno studioso di Montale, laureatosi con la lode in Lettere Classiche nell’anno accademico 1957-58, è stato professore di Lettere negli Istituti Superiori e quindi Preside per un lungo ordine di anni in Calabria, sua terra d’origine, Satriano (CZ).

“Accompagnò l’insegnamento,di grande efficacia didattica e straordinariamente affascinante, e l’esercizio di Capo d’Istituto colla coltivazione discontinua della scrittura poetica e saggistica, come documentano alcuni scritti pubblicati che ha lasciato come la Poesia “Elegia al padre” pubblicata la prima volta in “Galleria” che ricevette l’elogio di Sebastiano Timpanaro”.

Fonte: La Tecnica della Scuola