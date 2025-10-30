[VIDEO] Soverato si colora per la Settimana Mondiale dell’Allattamento Materno: Un flash mob per la scelta consapevole

L’evento, promosso dall’ASP di Catanzaro e dalle associazioni locali, sensibilizza sui benefici nutrizionali, preventivi e ambientali del latte materno.

​SOVERATO (CZ) – Un pomeriggio infrasettimanale a Soverato si è trasformato in un momento di forte sensibilizzazione e condivisione grazie al “flash mob” e alla “passeggiata all’allattamento” organizzati in occasione della Settimana Mondiale dell’Allattamento Materno.

L’iniziativa, promossa dal Dipartimento Materno Infantile dell’ASP di Catanzaro, ha visto la partecipazione attiva di numerose associazioni, tra cui il Gruppo Soverato Fitwalking Baia dell’Ippocampo, i Lions e la Misericordia, con il patrocinio del Comune di Soverato.

​L’obiettivo dell’evento è dare “un sostegno a questa campagna di sensibilizzazione per l’allattamento materno”, come spiegato da Donatella Grazioso, presidente di Staff e rappresentante ASP.

La dottoressa Grazioso ha sottolineato i molteplici benefici del latte materno, definendolo “il migliore alimento possibile per i bambini dal punto di vista nutrizionale”.

​Salute e Prevenzione al Centro

​Oltre all’aspetto nutrizionale, il latte materno svolge un “ruolo fondamentale anche nella prevenzione di molte malattie,” citando persino la prevenzione delle leucemie infantili. Un aspetto meno noto, ma cruciale, è la sua sostenibilità, in quanto “non ha alcun impatto ambientale”.

​Più che una battaglia, l’iniziativa si configura come una campagna di “sensibilizzazione” volta a promuovere una scelta consapevole da parte delle donne. La decisione deve essere infatti una “scelta consapevole di coppia”.

​La sfida culturale nel Sud Italia

​La necessità di tali campagne è stata ribadita dalla Dott.ssa Caloiero, direttrice del Dipartimento Materno Infantile. “Il latte materno è un latte insostituibile,” ha affermato, specificando che, purtroppo, “c’è bisogno di fare delle campagne di sensibilizzazione perché proprio al Sud c’è una maggiore… una percentuale di mamme che non allattano”.

​Tra i motivi di questa diffidenza, la Dott.ssa Caloiero ha indicato:

​Fattori culturali o l’errata convinzione che il latte artificiale sia “più buono o più calorico”.

​La fretta di riprendere il lavoro.

​La dottoressa ha infine sottolineato che il latte materno possiede “diverse proprietà anche antinfettive,” essenziali per proteggere i bambini durante la stagione influenzale e dai virus.

​A sostegno dell’iniziativa, Katia Ursino, presidente del Lions Club Squillace Cassi d’Oro, ha ribadito l’importanza della collaborazione: “Non potevamo mancare all’appuntamento di oggi per il flash mob che ci vede protagonisti accanto ai consultori per l’appoggio all’allattamento al seno”. L’obiettivo, ha concluso la rappresentante Lions, è che momenti come questo “vanno pubblicizzati, devono andare oltre quello che è il nostro paese e abbracciare tutti quanti”.

​L’evento di Soverato si configura quindi come un chiaro messaggio di supporto e informazione per le neo-mamme e le coppie, ribadendo i benefici ineguagliabili dell’allattamento e promuovendo una cultura della scelta responsabile e informata.

​Video di Soverato Uno TV