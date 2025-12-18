[VIDEO] Soverato si illumina con “Un’Onda di Pace”: il Natale riscopre la solidarietà e l’impegno civile

In un periodo storico segnato da tensioni internazionali e incertezze, la città di Soverato lancia un messaggio di speranza attraverso la luce e l’arte. È stata inaugurata presso la Villa Comunale l’installazione “Un’Onda di Pace”, un’iniziativa promossa dall’associazione Il Corsaro Blu che punta a trasformare un angolo della città in un simbolo di riflessione collettiva.

​La luce dove c’era il buio

​L’intervento non ha solo un valore estetico, ma anche urbanistico e sociale. Come sottolineato dal sindaco Daniele Vacca durante la cerimonia, l’installazione ha permesso di illuminare una parte della Villa Comunale che solitamente restava al buio, portandovi la “luce del Natale”. L’area si arricchisce ulteriormente grazie alla presenza dei tradizionali presepi di sabbia, creando un percorso che unisce fede, arte e territorio.

​Un messaggio universale: la Pace al centro

​Il tema portante dell’opera è la pace, definita dal primo cittadino come l’argomento più attuale e urgente dei nostri giorni. L’installazione vuole essere un richiamo alla speranza in un mondo ancora martoriato dai conflitti, ricordando che il Natale deve essere, prima di tutto, un momento di vicinanza ai più deboli e di crescita per una comunità sana.

​Il valore dell’associazionismo

​Il sindaco Vacca ha voluto lodare il ruolo cruciale delle realtà associative locali, citando oltre a “Il Corsaro Blu” anche l’associazione “Caramanto” per l’impegno profuso in altre zone della città, come via Trieste. “Un pezzo di città che si illumina grazie alla partecipazione attiva delle associazioni”, ha dichiarato il sindaco, sottolineando come la sinergia tra amministrazione e cittadini sia la chiave per raggiungere risultati importanti per la collettività.

​Umiltà e vicinanza ai cittadini

​Interpellato sulla capacità della politica di risolvere i grandi conflitti globali, Vacca ha mantenuto un profilo basso, focalizzandosi sulla dimensione locale: l’amministrazione di Soverato punta a lavorare con umiltà per affrontare le criticità quotidiane e i disagi economici e sociali delle famiglie. “L’umiltà ti lega e ti avvicina sempre di più alla gente”, ha affermato, ribadendo l’importanza del mutuo soccorso all’interno della comunità.

​SERVIZIO DI S1TV