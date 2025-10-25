[VIDEO] Soverato: Torna al suo splendore la storica Chiesa del Rosario

Un momento di gioia, culto e memoria: l’annuncio della riapertura della “prima parrocchia di Soverato Marina” fissata per domenica 26 ottobre.

​SOVERATO – Dopo un lungo e appassionato lavoro di restauro, la storica Chiesa del Rosario di Soverato Marina è pronta per essere riconsegnata alla comunità. L’annuncio, carico di emozione, è stato dato per celebrare il ripristino di un luogo non solo di culto, ma di profonda memoria e identità per la città.

​L’evento culminante della riconsegna è fissato per domenica 26 ottobre alle ore 10:30. La cerimonia avrà luogo sul Corso, davanti alla Chiesa del Rosario, e prevede la celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo Monsignor Claudio Mani. Al termine della messa, il Monsignore benedirà ufficialmente la chiesa che riapre al culto.

​La Chiesa del Rosario rappresenta un tassello fondamentale nella storia di Soverato. È considerata la prima parrocchia di Soverato Marina e, per questo, è definita un “luogo della memoria” che è “nata e cresciuta insieme alla città di Soverato”, un vero e proprio punto di incontro.

La riconsegna del bene restaurato è visto come un “evento storico” che riporta i cittadini alla memoria dell’amore verso Maria, a cui è dedicato il Rosario.

​L’intervento di restauro, descritto come un’opera “abbastanza lunga” ma piena di passione, ha interessato principalmente le strutture ammalorate. In particolare, è stato eseguito un rifacimento totale di alcuni intonaci che erano in pessime condizioni, per concludersi con la pitturazione finale.

L’obiettivo era riportare il manufatto al suo antico splendore, come confermato da uno dei responsabili del progetto, che ha espresso grande orgoglio nel presentare un’opera che ha “reso la chiesa di Soverato al suo splendore iniziale”.

​La riapertura della Chiesa del Rosario significa quindi “ridonare un punto di incontro, un luogo di culto ma soprattutto un luogo della memoria di Soverato”, rafforzando il legame tra la cittadinanza e le sue radici storiche e spirituali.

​Tratto dal video di Soverato Uno Tv: Soverato – Riconsegna alla Città della Chiesa del Rosario