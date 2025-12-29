[VIDEO] Soverato, trionfo di musica ed emozioni al Gran Galà dei Lions

​Successo di pubblico e critica per il concerto tenutosi presso il Teatro Comunale, dove l’armonia tra artisti e spettatori ha dato vita a una serata indimenticabile all’insegna della solidarietà.

​SOVERATO – Una sala gremita, un silenzio rispettoso interrotto solo da scroscianti applausi e un’atmosfera magica: questi gli ingredienti che hanno decretato il successo del Gran Galà, l’evento concertistico organizzato dai Lions Soverato e Versante Ionico delle Serre. Giunta alla sua terza edizione consecutiva, la manifestazione ha trasformato il Teatro Comunale, definito per l’occasione una vera e propria “bomboniera”, in un epicentro di cultura e sentimenti.

​Un’armonia perfetta

​La direttrice artistica, Francesca Procopio, ha espresso profonda soddisfazione per la riuscita della serata, sottolineando come la musica sia stata capace di trasmettere passioni profonde. “È stata una gioia immensa,” ha dichiarato Procopio, evidenziando il lavoro di squadra svolto in completa armonia tra l’organizzazione e il gruppo di musicisti, capace di stabilire un legame unico con il pubblico in sala.

​Protagonisti sul palco

​Il programma musicale, patrocinato dal Comune di Soverato, ha visto alternarsi eccellenze del panorama lirico e strumentale. Tra i protagonisti assoluti, il soprano Miriana Screnci e il tenore Lorenzo Papasodero hanno incantato la platea con interpretazioni definite “eccezionali”. Screnci ha raccontato l’emozione indescrivibile del palcoscenico, raddoppiata dalla percezione di un pubblico elegante e attento, mentre Papasodero ha sottolineato la “magia” nata dalla collaborazione artistica tra le voci soliste.

​Sul palco, la “formazione” d’eccellenza ha incluso nomi come Amelia Rupetto, Francesco Viola, Luciolo e Pasquale Allegria Catinao, il contrabbassista Federico Angelo e Antonio Applauso, tutti protagonisti di una serata che ha saputo spaziare tra i classici della musica internazionale e lirica.

​Solidarietà e impegno sociale

​Oltre al valore artistico, il Gran Galà ha confermato la sua importante vocazione sociale. La presidente del club Lions, Raffaella Coniglio, visibilmente entusiasta per la risposta della cittadinanza, ha ringraziato tutti i presenti ribadendo come l’evento sia stato il frutto di un grande impegno collettivo finalizzato a scopi benefici. “Siamo stati una vera squadra,” ha affermato, “e la gente ha risposto con un entusiasmo che ci riempie di orgoglio.”

​La serata si è conclusa in un clima di festa con il celebre brindisi di “Libiamo ne’ lieti calici”, sigillo perfetto di un evento che ha saputo unire l’alta cultura alla partecipazione popolare, confermando Soverato come punto di riferimento per le grandi manifestazioni del territorio.

SERVIZIO DI S1 NOTIZIE