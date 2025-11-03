[VIDEO] Soverato, un tripudio di sapori: Grande successo per il “Percorso di Gusto” in Piazza Maria Ausiliatrice

Ritorna con grande successo a Soverato l’evento enogastronomico “Percorso di Gusto”, un’iniziativa che si conferma come punto di riferimento per la promozione delle eccellenze e della filiera agroalimentare della Calabria. Giunto alla sua quarta edizione, il format ha saputo creare un connubio vincente tra chef territoriali e produttori locali.

​Valorizzare il Territorio e la Cucina Calabrese

​L’evento, organizzato da due anni in collaborazione con Antonio Franzè e Luna Convento, e che vede Pina Sabato tra i promotori, nasce con il chiaro scopo di “promuovere i prodotti del territorio e la buona cucina”. Come sottolineato dagli organizzatori, l’obiettivo è “valorizzare questi prodotti e di promuovere la cucina e i prodotti calabresi”.

​Quest’anno, la manifestazione si è svolta in Piazza Maria Ausiliatrice, una location diversa rispetto all’anno scorso, quando aveva avuto un “impatto incredibile” sul Corso Umberto. Il cambio di sede in uno spazio più ampio ha permesso di accogliere meglio il pubblico e di ricreare un momento di “aggregazione sociale”.

​Un Viaggio tra Eccellenze 100% Calabresi

​Il cuore pulsante del “Percorso di Gusto” è stato il percorso allestito con ben undici casette, ognuna presieduta da uno chef pronto a cucinare piatti particolari e genuini. La filosofia è stata quella di utilizzare prodotti “proprio prettamente calabresi”, creando una rete di collaborazione tra le aziende.

​Chef Antonio Franzè ha descritto il menù come un omaggio alla Calabria, con proposte che includevano:

​Riso Magista in diverse vesti, con un piccolo show cooking.

​Prodotti caseari locali come ricotta e mozzarella.

​Miele biologico e olio extra vergine d’oliva.

​Una zuppa di legumi con baccalà.

​L’immancabile stroncatura, rivisitata con un tocco di tradizione.

​Soverato Meta Turistica “Destagionalizzata”

​L’importanza dell’evento va oltre l’aspetto culinario. Come evidenziato dalle autorità locali, l’iniziativa si inserisce nel progetto di destagionalizzazione del turismo. Dopo il successo di grandi eventi estivi come il Magna Grecia Film Festival e la Notte Bianca, il “Percorso di Gusto” dimostra come Soverato stia lavorando per diventare una “meta importante turistica” anche durante la stagione autunnale e invernale.

​Il programma della città si prospetta ricco anche per i prossimi mesi, con la presentazione degli eventi natalizi e della nuova stagione teatrale, confermando l’impegno dell’amministrazione nel rendere Soverato un centro vivo e attrattivo tutto l’anno.

SERVIZIO DI SOVERATO UNO TV