[VIDEO] Squillace riabbraccia il “suo” Cardinale: Don Mimmo Battaglia è cittadino onorario

​In una cattedrale gremita, la città di Squillace ha conferito il più alto riconoscimento civico all’Arcivescovo di Napoli, celebrando un legame indissolubile nato tra le mura del seminario vescovile.

​SQUILLACE (CZ) – Non è stata solo una cerimonia ufficiale, ma un vero e proprio “ritorno a casa”. Don Mimmo Battaglia, il Cardinale che non ha mai smesso di farsi chiamare semplicemente “Don Mimmo”, è da oggi ufficialmente cittadino onorario di Squillace. Il conferimento è avvenuto in una Basilica Cattedrale colma di fedeli, amici di vecchia data e autorità, a testimonianza di un affetto che il tempo e i prestigiosi incarichi ecclesiali non hanno mai scalfito.

​Un legame nato negli anni della formazione

​La scelta dell’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Enzo Zofrea, affonda le radici nella storia personale di Battaglia. Proprio a Squillace, infatti, il Cardinale ha vissuto gli anni decisivi della sua adolescenza e della formazione sacerdotale all’interno del seminario vescovile. Un legame così forte che Don Mimmo scelse proprio questa cattedrale per celebrare la sua prima messa da Vescovo.

​”Don Mimmo è figlio di questa terra”, ha dichiarato il sindaco Zofrea durante la proclamazione. “È partito da qui, ma non se n’è mai andato veramente. Squillace gli consegna oggi un abbraccio e un bentornato a casa”.

​I simboli della città

​Durante l’evento, condotto da Danime Soraca, al Cardinale sono stati consegnati:

​L’attestato di cittadinanza onoraria, basato sulla delibera approvata all’unanimità dal consiglio comunale.

​Le chiavi simboliche della città, realizzate in ceramica dall’artista Beatrice Russomanno.

​Una targa artistica opera dell’orafo Luigi Mungo.

​Il monito del Cardinale: “La pace è possibile, ma serve verità”

​Nonostante il clima di festa, Don Mimmo Battaglia ha voluto rivolgere un pensiero profondo alla complessa situazione internazionale. “Non è un momento di festa per il mondo”, ha esordito, sottolineando il bisogno urgente di pace e speranza.

​Nel suo intervento conclusivo, il Cardinale ha ricordato i tre anni trascorsi nel seminario locale come “pezzi di vita” fondamentali, lanciando poi un monito contro l’indifferenza: “L’indifferenza è il fertilizzante di tutte le guerre”. Ha esortato la comunità a essere “costruttori di pace” e “cittadini di speranza”, chiedendo coraggio per dire basta al male e difendere i più deboli.

​Una comunità in festa

​La cerimonia è stata arricchita da momenti di grande commozione, come i ricordi degli anni ’70 condivisi da Salvatore Taverniti a nome degli ex compagni di studio e l’omaggio degli studenti del Liceo Artistico locale. Erano presenti anche il Prefetto di Catanzaro, Castrese De Rosa, e Monsignor Salvino Cognetti, in rappresentanza dell’Arcidiocesi di Catanzaro-Squillace.

​Con questa onorificenza, Squillace non solo premia una figura di altissimo rilievo spirituale e sociale, ma rivendica con orgoglio l’appartenenza di un uomo che è rimasto una persona semplice, sempre vicina agli ultimi e alla sua gente.

