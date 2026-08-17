[VIDEO] Stalettì in festa per San Rocco, migliaia di persone in piazza tra musica e fuochi d’artificio

Grande partecipazione ai tradizionali festeggiamenti: gli Ultradance 90s hanno trascinato il pubblico in una serata di musica e divertimento, culminata con uno spettacolare show pirotecnico

Una piazza gremita, migliaia di persone e un’atmosfera di festa che ha accompagnato fino a tarda sera uno degli appuntamenti più sentiti dell’estate stalettese. I festeggiamenti in onore di San Rocco hanno richiamato a Stalettì un pubblico numerosissimo, arrivato anche dai centri vicini per partecipare a una serata capace di unire tradizione, devozione e spettacolo.

Dopo i momenti legati alle celebrazioni religiose, la festa è entrata nel vivo con la musica degli Ultradance 90s, protagonisti di uno spettacolo ad alto coinvolgimento che ha trasformato la piazza in una grande pista da ballo a cielo aperto.

Le sonorità e i grandi successi degli anni Novanta hanno conquistato il pubblico fin dalle prime note, coinvolgendo generazioni diverse in un lungo viaggio musicale tra ricordi, energia e divertimento. Cori, balli e applausi hanno accompagnato l’esibizione, confermando la forza di un repertorio ancora capace di parlare tanto a chi quegli anni li ha vissuti quanto ai più giovani.

Una partecipazione imponente che ha restituito l’immagine di una comunità viva e di un appuntamento profondamente radicato nella tradizione locale, ma capace allo stesso tempo di trasformarsi in un momento di richiamo per l’intero comprensorio.

A chiudere la serata è stato poi uno straordinario spettacolo pirotecnico, che ha illuminato il cielo sopra Stalettì con giochi di luce, colori e sequenze spettacolari. Con gli occhi rivolti verso l’alto, il pubblico ha seguito l’esibizione fino all’ultimo fuoco, salutandola con un lungo applauso.

Una conclusione suggestiva per una giornata nella quale il sentimento religioso e la tradizione popolare si sono intrecciati con musica e spettacolo, facendo registrare una delle immagini più partecipate dell’estate a Stalettì.