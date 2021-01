A cosa serve la streetart nei piccoli centri e nei borghi? La vedono in pochi, no? Bislak è cresciuto a Palermiti, un piccolo borgo in collina vicino a Squillace, sospeso a metà tra il mare e le Serre in provincia di Catanzaro.

Oggi vive a Bologna, ma spesso torna nel suo piccolo paese dove ha iniziato la sua storia personale ed artistica. Forse grazie anche a questa esperienza unica lui oggi è in parte la persona e l’artista che è. (Max Castelli)