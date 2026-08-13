[VIDEO] Torre di Ruggiero, il gusto diventa richiamo: oltre 30 chili di pasta per la serata delle penne all’arrabbiata

Si chiude con una grande partecipazione il trittico di degustazioni promosso ad agosto da Comune e Pro Loco. Centinaia di presenze nel centro storico e visitatori arrivati da tutto il comprensorio. Roti, Maletta e Gagliardi: «La sinergia è la strada giusta per valorizzare il paese»

Oltre trenta chilogrammi di pasta consumati nell’arco di una sola serata e centinaia di persone nel centro storico. Con la sagra delle penne all’arrabbiata si è concluso nel segno della partecipazione il trittico di degustazioni proposto nel mese di agosto dall’Amministrazione comunale di Torre di Ruggiero e dalla Pro Loco.

Una formula semplice, costruita attorno alla convivialità e ai sapori della tradizione, che appuntamento dopo appuntamento ha dimostrato una notevole capacità di richiamo. Anche nell’ultima serata la risposta del pubblico è stata particolarmente significativa: tavoli e spazi del centro hanno accolto residenti, turisti e numerosi villeggianti giunti dai comuni dell’intero comprensorio, con una presenza particolarmente consistente dall’area di Soverato, ma anche da diverse altre località della fascia ionica e dell’entroterra.

Il dato dei più di 30 chilogrammi di pasta distribuiti restituisce soltanto in parte le dimensioni di una serata che ha trasformato ancora una volta il centro storico in un luogo di incontro e socialità. La degustazione era gratuita, nello spirito di un programma pensato non come semplice proposta gastronomica, ma come occasione per portare persone nelle vie e nelle piazze del borgo.

È proprio questo, del resto, il filo conduttore che ha accompagnato le tre iniziative di agosto: utilizzare la tradizione gastronomica come strumento di aggregazione e, contemporaneamente, come elemento di promozione territoriale. Un obiettivo che sembra trovare conferma nelle centinaia di presenze registrate e nella capacità di Torre di Ruggiero di attrarre, nelle serate dedicate alle degustazioni, un pubblico proveniente anche da fuori paese.

La gastronomia popolare diventa così una delle porte attraverso cui raccontare il territorio: non soltanto ciò che si mette nel piatto, ma il centro storico, la comunità, la dimensione dell’accoglienza e quella socialità che nei piccoli centri conserva ancora un valore particolare. In questa prospettiva, anche un piatto apparentemente semplice come le penne all’arrabbiata può trasformarsi in occasione per creare movimento e far conoscere il paese a chi arriva da fuori.

A chiudere la serata è arrivata poi un’ulteriore sorpresa: dopo la pasta, ai presenti sono state offerte, sempre gratuitamente, fresche fette di anguria, un epilogo estivo particolarmente apprezzato che ha prolungato il clima di festa e convivialità.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Vito Roti, dal vicesindaco Vincenzo Maletta e dal presidente della Pro Loco Mario Gagliardi, che hanno sottolineato soprattutto il valore della collaborazione costruita attorno alle iniziative estive.

«La grande partecipazione registrata anche in questa occasione – hanno evidenziato – ci conferma che la strada intrapresa è quella giusta. Ma il risultato più importante è la bella e positiva sinergia tra Amministrazione comunale, Pro Loco e quanti collaborano concretamente alla riuscita delle iniziative. Quando una comunità riesce a lavorare insieme, anche eventi semplici possono diventare occasioni importanti di accoglienza, valorizzazione delle tradizioni e promozione del territorio».

Con le penne all’arrabbiata cala dunque il sipario sul trittico delle degustazioni agostane, ma non si conclude il ricco programma estivo che proseguirà nei prossimi giorni. Resta soprattutto l’immagine di un centro storico sempre affollato e vissuto: un risultato che, al di là dei numeri, conferma come tradizione, partecipazione e capacità di fare rete possano diventare strumenti concreti di attrazione e valorizzazione di un piccolo borgo.