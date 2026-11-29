Grande partecipazione per l’apertura del nuovo itinerario spirituale, storico e artistico: nove sgraffiti e un affresco firmati da Franco Pagliarulo, distribuiti lungo dieci tappe dal centro storico al Santuario. Vito Roti guarda già oltre il traguardo raggiunto: «Su queste basi costruiremo molto altro»

«È solo l’inizio». È nelle parole del sindaco Vito Roti che si può sintetizzare il significato più profondo della giornata vissuta domenica 29 novembre 2026 a Torre di Ruggiero, con l’inaugurazione ufficiale della “Via della Grazia – Civitas Mariae”. Non soltanto la soddisfazione per un progetto portato a compimento, ma la consapevolezza che il risultato raggiunto rappresenta soprattutto un punto di partenza. L’obiettivo è costruire, a partire da questa esperienza, nuove opportunità di crescita culturale, turistica e territoriale, facendo della valorizzazione delle risorse identitarie una strategia di sviluppo per il borgo delle Preserre catanzaresi.

Una giornata di festa, partecipazione e forte significato simbolico, che ha visto numerosi cittadini torresi e visitatori provenienti da diverse località della Calabria prendere parte allo svelamento delle opere realizzate dal maestro Franco Pagliarulo.

Dieci tappe, un unico racconto tra arte e spiritualità

Sono nove gli sgraffiti e un affresco che compongono il nuovo itinerario, articolato in dieci tappe e sviluppato dal centro storico fino al Santuario di Maria Santissima delle Grazie. Un percorso che mette in relazione luoghi, architetture e memoria collettiva, trasformando lo spazio urbano in un racconto a cielo aperto.

Le opere di Pagliarulo, realizzate attraverso l’antica e complessa tecnica dello sgraffito, diventano gli elementi caratterizzanti di un progetto che intende andare oltre la dimensione artistica. La loro distribuzione lungo il percorso contribuisce infatti a ricucire il tessuto urbano, creando un collegamento tra il cuore storico del paese e il principale luogo della devozione mariana.

È questa una delle intuizioni più significative della “Via della Grazia”: fare dell’arte uno strumento di rigenerazione urbana e, contemporaneamente, un’occasione per ampliare le possibilità di fruizione turistica del territorio. Il visitatore non è più chiamato soltanto a raggiungere il Santuario, ma viene accompagnato alla scoperta dell’intero borgo, della sua storia e delle sue tradizioni.

La soddisfazione del sindaco: «È solo l’inizio»

Per il sindaco Vito Roti e l’Amministrazione comunale, l’inaugurazione rappresenta il risultato di un percorso di lavoro che guarda a una prospettiva più ampia. La soddisfazione per la realizzazione dell’intervento si accompagna, infatti, alla volontà di non considerarlo un traguardo definitivo.

L’espressione «è solo l’inizio» racchiude proprio questa visione: la Via della Grazia costituisce una prima base sulla quale costruire ulteriori iniziative, sviluppare nuove progettualità e rafforzare la capacità di Torre di Ruggiero di attrarre visitatori e pellegrini. Un investimento che punta a trasformare il patrimonio religioso, storico e artistico in una risorsa permanente per la comunità.

Un percorso reso possibile anche grazie al finanziamento della Regione Calabria attraverso il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT), nell’ambito delle politiche di valorizzazione dei territori montani.

Una partecipazione istituzionale e popolare

Alla cerimonia hanno preso parte numerose autorità civili, militari e religiose. Presente il capitano della Compagnia Carabinieri di Soverato, Gianluca Girardo, accompagnato da militari dell’Arma in alta uniforme, ufficiali e sottufficiali della Compagnia e delle Stazioni territoriali, tra cui il maresciallo capo Alfredo Maio, comandante della Stazione di Cardinale.

Nutrita anche la rappresentanza istituzionale, con il consigliere regionale Ernesto Alecci, il vicepresidente della Provincia di Catanzaro Francesco Fragomele e i sindaci di Petrizzi, Giulio Santopolo, Cardinale, Danilo Staglianò, Argusto, Valter Matozzo, e Soverato, Daniele Vacca. Presenti, inoltre, la dirigente scolastica dell’Istituto comprensivo Carmen Aloi, rappresentanti delle associazioni di volontariato e numerosi esponenti della comunità locale.

Particolarmente significativo il momento dello svelamento delle opere, che ha visto protagonista il maestro Franco Pagliarulo, affiancato dalla sua assistente canadese Sabrina Aballe. Un lavoro che restituisce visibilità a una tecnica artistica antica e poco diffusa, mettendola al servizio di una nuova narrazione del territorio.

Dal centro storico al Santuario: il cammino della comunità

La cerimonia si è sviluppata attraverso un corteo che ha attraversato le diverse tappe dell’itinerario, accompagnando i partecipanti alla scoperta delle opere fino a raggiungere il Santuario di Maria Santissima delle Grazie.

Qui la giornata è culminata con la celebrazione eucaristica, concelebrata da monsignor Giuseppe Silvestre e dal rettore del Santuario, don Orazio Galati.

Per Torre di Ruggiero, storica meta di pellegrinaggio conosciuta come la “piccola Lourdes” della Calabria, la nuova Via della Grazia rappresenta un ulteriore tassello nella valorizzazione di una vocazione religiosa profondamente radicata nella storia della comunità.

La sfida, adesso, è trasformare questo patrimonio in un’opportunità di conoscenza e sviluppo, capace di attrarre non soltanto i fedeli, ma anche visitatori, appassionati d’arte e turisti interessati alla storia e alle identità dei piccoli borghi calabresi.

È qui che acquista significato la frase del sindaco. L’inaugurazione chiude una fase di lavoro, ma apre una prospettiva nuova. Perché la Via della Grazia non vuole essere soltanto un percorso da attraversare: ambisce a diventare un motivo per arrivare a Torre di Ruggiero, conoscerla, viverla e tornare a visitarla.