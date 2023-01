[VIDEO] Torre di Ruggiero in un cortometraggio: “L’attimo in cui…”

Un film che conferma e testimonia le grandi qualità del regista Gianluca Sia

Un regista di grande talento, l’energia travolgente dei bambini e un luogo bellissimo e magico: Torre di Ruggiero. Nasce così “L’attimo in cui…” cortometraggio che verrà presentato proprio domani (6 gennaio) alle ore 19 presso il centro policulturale del caratteristico borgo delle Preserre.

Opera che conferma e testimonia la bravura di Gianluca Sia nel suo consolidato ruolo, a tutto tondo, di film-maker. I bambini, oltre cinquanta, protagonisti bravi e sorprendenti anche di un “improvvisato” consiglio comunale d’emergenza che apre un mondo: la politica vista con gli occhi dei più piccoli “costretti” ad affrontare la realtà senza più la guida degli adulti.

Una storia avvincente e coinvolgente, dunque, con tante sorprese. Il regista Sia, inoltre, ha saputo curare, con particolare sensibilità artistica, quelle immagini che esaltano la bellezza di un territorio: Torre di Ruggiero. Non manca l’originalità delle musiche per rendere il cortometraggio “L’attimo in cui…” una fatica cinematografica ancora più preziosa, certamente destinata a futuri, meritati successi.