Presentato nel corso di una conferenza stampa il nuovo itinerario spirituale, storico e artistico che collega il centro storico al Santuario. Le opere del maestro Franco Pagliarulo diventano il filo conduttore di un progetto permanente di valorizzazione territoriale. Oggi l’inaugurazione ufficiale

L’arte come strumento di rigenerazione urbana, la spiritualità come elemento identitario, la cultura come leva di sviluppo turistico. Sono queste le principali chiavi di lettura della “Via della Grazia – Civitas Mariae”, il nuovo itinerario presentato sabato 28 novembre nel corso di una conferenza stampa presso il Centro polifunzionale di Torre di Ruggiero.

Il progetto, promosso dall’Amministrazione comunale e finanziato dalla Regione Calabria attraverso il Fondo per lo Sviluppo delle Montagne Italiane (FOSMIT), si propone di valorizzare il patrimonio storico, artistico e religioso del borgo delle Preserre catanzaresi, rafforzandone l’attrattività nel panorama turistico regionale.

Al tavolo dei relatori il sindaco di Torre di Ruggiero, Vito Roti, il presidente del Consiglio comunale Gabriele Raimondo, l’assessore Mario Barbieri, il consigliere comunale Graziano Pascale, il rettore del Santuario don Orazio, il maestro Franco Pagliarulo, accompagnato dalla sua assistente canadese Sabrina Aballe, e lo storico Ulderico Nisticò. Nel corso dell’incontro è intervenuto anche l’architetto Ciconte, direttore dei lavori, mentre le conclusioni sono state affidate al destination manager Daniele Donnici. A moderare la conferenza stampa il giornalista Francesco Pungitore.

Un itinerario che ricuce il tessuto urbano

Uno degli aspetti più significativi dell’iniziativa risiede nella capacità di ricucire, attraverso un itinerario organico, il tessuto urbano di Torre di Ruggiero. Il centro storico e il Santuario diventano parte di un unico sistema di fruizione culturale, spirituale e turistica, nel quale le opere d’arte assumono una funzione di connessione fisica, simbolica e narrativa.

La prospettiva è quella di offrire ai pellegrini che raggiungono il Santuario ulteriori occasioni di conoscenza del territorio, incentivando la visita del centro storico, la scoperta delle tradizioni locali e una maggiore permanenza nel borgo.

Il contributo artistico di Franco Pagliarulo

Elemento caratterizzante dell’itinerario sono gli sgraffiti realizzati dal maestro Franco Pagliarulo, tra i custodi contemporanei di un’antica tecnica decorativa murale di matrice medievale e rinascimentale, oggi poco praticata.

Attraverso le sue opere, l’artista ha interpretato la memoria, la storia e la dimensione spirituale della comunità, dando vita a una narrazione per immagini che si sviluppa lungo le vie del paese.

Un intervento che supera la dimensione puramente decorativa dell’arte pubblica, attribuendo nuovi significati agli spazi urbani e contribuendo alla trasformazione del borgo in un museo a cielo aperto.

Una risorsa permanente per lo sviluppo del territorio

La “Via della Grazia” rappresenta una nuova infrastruttura culturale e turistica permanente, fruibile durante tutto l’anno e sulla quale potranno innestarsi ulteriori iniziative di promozione territoriale.

Per Torre di Ruggiero, storica meta di pellegrinaggi e conosciuta come la “piccola Lourdes” della Calabria, si apre così una nuova prospettiva di valorizzazione della propria identità.

Il progetto assume un significato più ampio anche nel dibattito sul futuro delle aree interne calabresi, indicando nella valorizzazione delle risorse culturali, artistiche e identitarie una possibile strategia di sviluppo locale.

Oggi l’inaugurazione ufficiale dell’itinerario e lo svelamento delle opere a sgraffito. “Un cammino condiviso tra Chiesa e cittadinanza” è il messaggio che accompagna la “Via della Grazia”, espressione di un progetto che guarda al futuro del territorio attraverso la riscoperta e la valorizzazione delle sue radici.