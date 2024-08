[VIDEO] Torre di Ruggiero rinnova il parco auto comunale

Grazie a un finanziamento regionale di 100mila euro, potenziati i servizi con tre nuovi veicoli

Il Comune di Torre di Ruggiero ha completato un significativo ammodernamento del proprio parco auto, grazie a un finanziamento di circa 100mila euro ottenuto dalla Regione Calabria. L’iniziativa segna un importante passo avanti nell’efficienza dei servizi offerti alla comunità locale.

Il rinnovamento della flotta comunale comprende l’acquisizione di tre nuovi veicoli: una Jeep Renegade ibrida 4×4, un Suzuki Jimny e un Piaggio Porter. Questi mezzi sono stati strategicamente selezionati per rispondere alle diverse esigenze operative del comune, dalla polizia municipale agli operai addetti alla manutenzione del territorio, fino alla protezione civile.

Durante la presentazione ufficiale dei nuovi veicoli, il sindaco Vito Roti ha sottolineato l’impegno dell’amministrazione comunale nel reperire fonti di finanziamento esterne. “Questi nuovi mezzi rappresentano un investimento concreto per migliorare l’efficienza e la qualità dei servizi offerti ai nostri cittadini” ha dichiarato il primo cittadino.

Le nuove autovetture sono già operative e stanno dimostrando la loro utilità su diversi fronti dell’azione amministrativa. La Jeep Renegade, con la sua trazione integrale e la motorizzazione ibrida, garantisce prestazioni ottimali anche su terreni difficili. Il Suzuki Jimny, noto per la sua agilità, si rivela prezioso per interventi nelle aree più anguste del territorio comunale.

Il Piaggio Porter, infine, offre versatilità agli operai comunali nelle attività di manutenzione quotidiana. Questo rinnovamento del parco auto non solo migliora l’operatività dei servizi comunali, ma rappresenta anche un passo verso una maggiore sostenibilità ambientale, grazie all’inclusione di un veicolo ibrido nella flotta.

L’iniziativa di Torre di Ruggiero potrebbe servire da esempio per altri piccoli comuni, dimostrando come l’accesso a finanziamenti regionali possa tradursi in miglioramenti tangibili per la comunità locale.