[VIDEO] Tragedia a Catanzaro: Bambina in condizioni critiche, disposto il trasferimento al Gaslini

Restano ore di grande apprensione per le sorti della bambina precipitata dall’alto in circostanze tragiche a Catanzaro. Secondo l’ultimo bollettino medico rilasciato dall’Azienda Ospedaliero-Universitaria “Dulbecco”, la piccola paziente è attualmente ricoverata in prognosi riservata presso il reparto di terapia intensiva del presidio “Pugliese”.
Il quadro clinico
La bambina ha riportato un grave politrauma causato dalla caduta. Sin dal momento del ricovero, le sue condizioni cliniche sono apparse estremamente critiche, rendendo necessari interventi immediati per stabilizzare le lesioni più minacciose per la vita. Al momento, i medici definiscono il quadro clinico come “critico ma stabilizzato”.
Trasferimento d’urgenza a Genova
In linea con i protocolli della rete di emergenza pediatrica nazionale, è stato deciso che la piccola non rimarrà in Calabria. Nelle prossime ore verrà effettuato un trasferimento d’urgenza verso un centro ultraspecialistico di terzo livello: l’Istituto “Giannina Gaslini” di Genova.
Massimo riserbo
Le autorità ospedaliere hanno comunicato che quello odierno resterà l’unico bollettino ufficiale autorizzato. Non sono state fornite ulteriori tempistiche precise sulla partenza del volo sanitario, subordinata alle procedure di sicurezza necessarie per il trasporto di una paziente in condizioni così delicate.
SERVIZIO DI S1TV