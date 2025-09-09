[VIDEO] Tragedia Le Giare a Soverato, un ricordo che a 25 anni di distanza non si affievolisce

A venticinque anni di distanza, Soverato si ferma per ricordare la tragica notte tra il 9 e il 10 settembre 2000, quando la furia del torrente Beltrame travolse il campeggio Le Giare, portando via 13 vite. Una ferita ancora aperta per la comunità, che si prepara a commemorare l’anniversario con una serie di eventi.
Il disastro, causato da due giorni di pioggia torrenziale, colpì in pieno il campeggio, situato proprio nell’alveo del torrente. All’interno si trovavano circa cinquanta persone, tra cui numerosi volontari e assistiti dell’Unitalsi di Catanzaro. Una marea di fango e acqua non lasciò scampo a molti di loro, spezzando tredici esistenze e segnando per sempre le famiglie e la comunità.
Tra le vittime si contano Ida Fabiano, Serafina Fabiano, Mario Boccalone, Raffaele Gabriele, Paola Lanfranco, Iolanda Mancuso, Giuseppina Marsico, Franca Morelli, Rosario Russo, Antonio Sicilia, Salvatore Simone e Concetta Zinzi. L’elenco dei nomi include anche quello di Vinicio Caliò, il custode del campeggio, il cui corpo non è mai stato ritrovato.
Per onorare il loro ricordo, la città ha organizzato un momento solenne. Le celebrazioni si svolgeranno il 10 settembre 2025: alle 17:30 verrà deposta una corona al monumento dedicato alle vittime. A seguire, alle 18:00, si terrà una celebrazione eucaristica, presieduta dall’Arcivescovo Claudio Maniago.
Come ha sottolineato il sindaco Daniele Vacca, la tragedia rimane un monito per tutta la Calabria, un promemoria dell’importanza di valori come la vita, la solidarietà e la responsabilità condivisa. Un dolore che non si dimentica e che, a distanza di un quarto di secolo, continua a unire la comunità nel ricordo e nella memoria.
