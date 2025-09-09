[VIDEO] Tragedia Le Giare a Soverato, un ricordo che a 25 anni di distanza non si affievolisce

A venticinque anni di distanza, Soverato si ferma per ricordare la tragica notte tra il 9 e il 10 settembre 2000, quando la furia del torrente Beltrame travolse il campeggio Le Giare, portando via 13 vite. Una ferita ancora aperta per la comunità, che si prepara a commemorare l’anniversario con una serie di eventi.

​Il disastro, causato da due giorni di pioggia torrenziale, colpì in pieno il campeggio, situato proprio nell’alveo del torrente. All’interno si trovavano circa cinquanta persone, tra cui numerosi volontari e assistiti dell’Unitalsi di Catanzaro. Una marea di fango e acqua non lasciò scampo a molti di loro, spezzando tredici esistenze e segnando per sempre le famiglie e la comunità.

​Tra le vittime si contano Ida Fabiano, Serafina Fabiano, Mario Boccalone, Raffaele Gabriele, Paola Lanfranco, Iolanda Mancuso, Giuseppina Marsico, Franca Morelli, Rosario Russo, Antonio Sicilia, Salvatore Simone e Concetta Zinzi. L’elenco dei nomi include anche quello di Vinicio Caliò, il custode del campeggio, il cui corpo non è mai stato ritrovato.

​Per onorare il loro ricordo, la città ha organizzato un momento solenne. Le celebrazioni si svolgeranno il 10 settembre 2025: alle 17:30 verrà deposta una corona al monumento dedicato alle vittime. A seguire, alle 18:00, si terrà una celebrazione eucaristica, presieduta dall’Arcivescovo Claudio Maniago.

​Come ha sottolineato il sindaco Daniele Vacca, la tragedia rimane un monito per tutta la Calabria, un promemoria dell’importanza di valori come la vita, la solidarietà e la responsabilità condivisa. Un dolore che non si dimentica e che, a distanza di un quarto di secolo, continua a unire la comunità nel ricordo e nella memoria.

SERVIZIO DI SOVERATO 1 TV