[VIDEO] Uscito l’ultimo singolo di Massi Lepera, un pezzo dance per cominciare l’estate in libertà

È uscito l’ultimo singolo del cantautore calabrese Massi Lepera, “I love you my love”, che costituisce la traccia n. 10 del suo album “Carpe diem”, pubblicato da pochissimo con la Casa Discografica “San Luca Sound” di Bologna e distribuito su tutti gli store digitali.

Il brano musicale, che in un misto di ritmo avvolgente dance e rap offre nuovi spunti nella sperimentazione a cui il cantautore è abituato, è un inno all’estate, alla libertà, alla spensieratezza, all’amore e alle cose belle della vita, proprio per contrapporsi volutamente all’angoscia esistenziale e sociale degli ultimi anni nel mondo: dalla pandemia alla guerra, dalla crisi economica alla psicosi sociale, una serie di eventi hanno sconvolto la vita delle persone creando non poco scompiglio nella serenità della loro routine e quotidianità.

Il messaggio del cantautore, che conclude dunque con questo pezzo estivo il suo album “Carpe diem”, è quello di speranza, libertà, ripartenza, rinascita. E quale migliore stagione se non l’estate per ripartire e illuminarsi e riscaldarsi metaforicamente con ogni positività?

Il brano è stato realizzato come sempre con l’etichetta discografica bolognese e il supporto di Manuel Auteri e Renato Droghetti, nonché voce in studio di Fabrizio Rotundo. Nella speranza che realmente il messaggio di Lepera giunga a buon fine e sia di buon auspicio, non resta che augurare buon ascolto del pezzo e buon inizio estate 2022.