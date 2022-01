[VIDEO] Vibo capitale del libro, il successo della rassegna “Visti da vicino”

Trentadue appuntamenti. Altrettanti autori e relatori. Una rassegna letteraria qualificata e importante per celebrare la città di Vibo Valentia “Capitale italiana del Libro”. “Un libro al mese, visti da vicino” è l’evento culturale promosso e organizzato, con il patrocinio dell’amministrazione comunale del capoluogo ipponico, dall’associazione no profit “L’Isola che non c’è”.

La “regia” sempre attenta e professionale di ogni incontro porta la firma di Concetta Silvia Patrizia Marzano – una garanzia di successo – capace di curare in ogni dettaglio l’intero svolgersi della manifestazione nello scenario storico e suggestivo di Palazzo Gagliardi.

Giunta alla sua ottava edizione, la rassegna letteraria “Un libro al mese, visti da vicino” è partita lo scorso 15 settembre 2021 e abbraccerà anche il 2022, proponendo ancora numerosi e interessanti spunti di riflessione, svariando dalla saggistica alla poesia, dal romanzo storico al fantasy, dagli studi economici, scientifici ed archeologici a quelli religiosi.