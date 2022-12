[VIDEO] Visita a Soverato dell’ambasciatore designato dell’Azerbaigian

“Una giornata ricca di connessioni e arricchimento culturale. Sono onorato – dichiara il sindaco di Soverato, Daniele Vacca – di aver ricevuto oggi in comune l’ambasciatore designato dell’Azerbaigian SE Rashad Aslanov in occasione della presentazione del libro “SHUSHA Capitale culturale dell’Azerbaigian” dell’autore Daniel Pommier, che ringrazio per aver scelto Soverato per presentare il suo lavoro”.

“Intendo ringraziare – conclude – il vice sindaco Emanuele Amoruso per aver voluto fortemente questa iniziativa”.