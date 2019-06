Vigili del Fuoco calabresi hanno partecipato ad una settimana di formazione operativa

Ventidue Vigili del Fuoco calabresi, di cui due funzionari, hanno partecipato ad una intensa settimana di formazione operativa su scenari di incendio con prove di sistemi innovativi di spegnimento presso la Scuola di Formazione Operativa del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco.

L’evento finalizzato al miglioramento dell’efficacia delle operazioni di spegnimento da parte dei Vigili del Fuoco nell’ambito dell’attività istituzionale di estinzione degli incendi, con sperimentazione diretta a prove su nuovi sistemi a carattere innovativo.

Presente il Capo del CNVVF Ing. Fabio Dattilo che, congiuntamente al Direttore Centrale per l’Emergenza Ing. Guido Parisi, ha sottolineato l’importanza del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco: “un Corpo in continuo aggiornamento per garantire alto lo standard degli operatori, delle attrezzature e dei metodi, teso a migliorare il servizio offerto sul territorio nazionale a salvaguardia del cittadino”.