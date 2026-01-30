Vincenzo Fabiano nominato Coordinatore di “Noi Moderati” per il Comune di Chiaravalle Centrale

Il movimento politico “Noi Moderati” annuncia ufficialmente la nomina di Vincenzo Fabiano come nuovo Coordinatore per il comune di Chiaravalle Centrale.

La designazione è stata formalizzata dal Coordinatore Provinciale di Catanzaro, Maurizio Vento , di concerto con il Commissario Regionale e VicePresidente Vicario Nazionale, on.le Giuseppe Galati, dopo aver consultato gli organismi di partito competenti.

Un impegno per il territorio L’incarico affidato a Vincenzo Fabiano mira a promuovere una partecipazione attiva dei cittadini attraverso una gestione della vita politica e associativa improntata all’innovazione e alla trasparenza.

Il movimento si pone l’obiettivo di interpretare al meglio le esigenze locali, agendo in ossequio ai principi cristiani, liberali e riformisti che ne costituiscono le fondamenta.

“Siamo certi che Vincenzo saprà interpretare con dedizione il ruolo di coordinatore comunale,” ha dichiarato Maurizio Vento nell’atto di nomina. “Il suo lavoro sarà fondamentale per il rilancio del Paese e per rafforzare la partecipazione popolare alla vita democratica, sempre nel pieno rispetto dell’autonomia dei territori”.

Valori e Visione La linea politica che Vincenzo Fabiano è chiamato a rappresentare si incardina nello spirito della Costituzione italiana. L’azione di “Noi Moderati” a Chiaravalle Centrale si concentrerà sulla costruzione di un dialogo aperto e costruttivo, volto a favorire il benessere della comunità e lo sviluppo locale.