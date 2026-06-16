Vincitori e vinti dalle parti di Hormuz

Dal 16 al 19, ancora non sappiamo se e cosa accadrà. Pigliando per buono l’accordo firmato la notte di ieri, sviluppiamo qualche riflessione su chi ha perso e chi ha vinto.

1. Se lo scopo era di abbattere il regime islamico in Iran, Trump ha perso.

2. Se lo scopo era di impedire all’Iran l’atomica, Trump ha vinto.

3. Se lo scopo era dotarsi di un’atomica, l’Iran ha perso.

4. Se lo scopo era restare in vita in quanto “repubblica islamica”, l’Iran ha vinto.

5. Se lo scopo di qualcuno era giocare con il prezzo del petrolio, questo qualcuno ha sostanzialmente perso, giacché già il prezzo è caduto; però servono mesi per sapere che succederà nei mercati, e se calerà sensibilmente il prezzo alla pompa della benzina e del gasolio.

6. Se lo scopo dello Stato d’Israele era annientare l’Iran e i suoi alleati, ha perso; anzi direi che lo Stato d’Israele è il più sconfitto di tutti; e lo si dica in particolare se consideriamo il discredito agli occhi dell’opinione pubblica mondiale tutta… beh, quasi tutta, giacché c’è chi mostra simpatia, o finge.

7. Se lo scopo dello Stato d’Israele era costringere ai suoi interessi gli Usa, ha perso.

8. Infine, sono straperdenti i pacifisti generici, i quali sono costretti ad accorgersi che la pace non si ottiene con le belle parole.

9. Hanno perso assai tutti gli antitrumpiani in Usa e in Europa, in testa gli intellettualoni sussiegosi perché Donald si tinge i capelli. Per consolarli, vi racconto che Cesare non si tingeva i capelli in quanto calvo, però portava, per mascherare la cosa, la corona d’alloro.

Ecco i vincitori e vinti. Sono risultati fuori concorso, in quanto totalmente assenti,

a. l’Onu, la cui esistenza in vita è sostanzialmente una spesa ingiustificata: vedi pure Ucraina;

b. la Nato, in evidente, anzi esplicita via di dissoluzione;

c. l’Europa (dis)Unita in quanto istituzione;

d. l’Europa in quanto geografia e i singoli Stati europei.

E l’Italia? L’Italia invierà due (o più?) dragamine, navigli specializzati e bene attrezzati, però disarmati; e che verranno perciò sorretti da almeno una potente fregata armatissima. Dalle parti di Hormuz, non si sa mai…

Ulderico Nisticò