“Vino, Note e Gocce di Miele”: Ad Amaroni la festa della vendemmia con il rito della pigiatura a piedi nudi

Il piccolo borgo di Amaroni, in provincia di Catanzaro, si prepara a celebrare la cultura contadina e i sapori autentici della Calabria con la tradizionale manifestazione “Vino, Note e Gocce di Miele”, in programma per sabato 11 ottobre 2025 nel suggestivo Centro storico Cittadino.

​L’evento, promosso dal Comune di Amaroni in collaborazione con il Centro Sociale Ricreativo Amaronese e la Pro Loco Amaroni, con il patrocinio di Amaroni Mieli – I buoni di Calabria, è un vero e proprio inno alla vendemmia e alle eccellenze enogastronomiche locali.

​Il Ritorno al Rito Antico: L’Officina della Vendemmia

​Il programma prenderà il via alle ore 17:00 con l’appuntamento più atteso e suggestivo: “L’officina della vendemmia – laboratorio interattivo”. Un’occasione unica per rivivere il tradizionale rito della mostatura “alla vecchia maniera” che culminerà con la coinvolgente pigiatura dell’uva a piedi nudi, un momento che unisce folclore e tradizione agricola.

​Sapori di Calabria con “U mangiara dà vindigna”

​A seguire, alle ore 19:30, la piazza si trasformerà in un’area di degustazione con “U mangiara dà vindigna”. Presso lo stand gastronomico saranno serviti i piatti tipici della tradizione, ideali per celebrare la fine della stagione della raccolta: dal baccalà frijutu alle alici acconzati, dal capicuadhu da’ panzisca alla provuluna piccanta e i pipi frijuti. Le specialità saranno tutte rigorosamente accompagnate dall’abbinamento di vino e miele, a onorare il nome stesso della manifestazione.

​Musica Itinerante e Itinerari Culturali

​La serata si concluderà in festa: a partire dalle ore 20:00 è previsto lo “Spettacolo di musica itinerante” che vedrà protagonista la CALA STREET BAND, pronta ad animare con le sue note le vie e le piazze del borgo.

​Per chi volesse approfondire la conoscenza del patrimonio locale, nel corso di tutta la manifestazione saranno inoltre attivi Itinerari culturali che condurranno i visitatori ai siti d’interesse del centro storico.

​Amaroni si conferma così un punto di riferimento per la riscoperta e la valorizzazione delle sue radici, invitando residenti e turisti a partecipare a questa giornata all’insegna di gusto, tradizione e convivialità.