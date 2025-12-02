Vinti a Soverato 100.000 euro al Gratta e Vinci

Grossa vincita al Gratta e Vinci realizzata nella storica Totoricevitoria “Quelli del Toto” a Soverato.

La fortunata vincita è arrivata con un biglietto da 10€ denominato Tombola Super, ed ha permesso ad uno dei tanti frequentatori di vincere la considerevole somma di 100.000 euro.

Grande soddisfazione da parte del titolare che, fa presente che “molte vincite anche di importi minori vengono fatte settimanalmente nel suo locale, sia al Gratta e vinci, sia al Superenalotto”.

“Questa vincita – conclude – la stavamo aspettando da un po’, visti gli importanti volumi di gioco e speriamo che la dea bendata torni presto a trovarci con una vincita ancora più elevata