Vinti in Calabria 250 mila euro con il 10eLotto

L’ultima estrazione del 10eLotto ha visto la Calabria grande protagonista. A Palmi, in provincia di Reggio Calabria, è infatti finita la più alta vincita dell’ultimo concorso.

Un fortunato giocatore, con una puntata di appena 4 euro, ha centrato un “9” portandosi a casa una vincita di ben 250mila euro.

Si tratta della seconda vincita più alta dell’anno, in questo concorso, dietro soltanto ai 2,5 milioni di euro vinti a Soveria Simeri, piccolo centro in provincia di Catanzaro. All’ultima estrazione del 10eLotto, vincita anche da 10mila euro a Isola Capo Rizzuto in provincia di Crotone.