Vinto in Calabria 1 Milione di Euro con un Euro al MillionDay!

Un’ondata di gioia e fortuna ha travolto Lamezia Terme dopo l’estrazione di ieri sera del MillionDay. Un fortunato giocatore, con una puntata minima di soli 1 euro, ha centrato la cinquina vincente, portando a casa la fantastica somma di 1 Milione di Euro!

​La Giocata da Sogno nella Ricevitoria PREMIUM

​La dea bendata ha baciato la Ricevitoria PREMIUM del signor Roberto Mastroianni, situata in via Marconi 274. L’estrazione serale delle 20:30 ha rivelato la combinazione fortunata: 10-15-17-21-32.

​Il titolare, Roberto Mastroianni, è stato immediatamente avvisato in tarda serata dal Responsabile di zona, il signor Gennaro DeFalco. Mastroianni si è detto “felice e soddisfatto” per l’incredibile vincita, sottolineando come la fortuna sembri aleggiare regolarmente sulla sua tabaccheria, già teatro di numerose vincite al Lotto e ai Gratta&Vinci, spesso grazie anche a giocate “elaborate dal lui” stesso.

​MillionDay, la Fabbrica di Milionari in Italia

​Questa vincita a Lamezia Terme si aggiunge al crescente elenco dei fortunati baciati dal MillionDay. Il gioco, che fa parte della famiglia del Lotto ed è stato lanciato in Italia nel febbraio 2018, si conferma una vera e propria “fabbrica di milionari”.

​Nel solo anno 2025, la vincita calabrese è il 32° premio milionario erogato dal MillionDay, portando il totale delle vincite da 1 milione di euro dal lancio del gioco a ben 350. Un dato che testimonia la popolarità e il successo di questo concorso che, con una piccola cifra, offre la possibilità di cambiare la vita.