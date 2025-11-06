Vinto in Calabria 1 Milione di Euro con un Euro al MillionDay!

Un’ondata di gioia e fortuna ha travolto Lamezia Terme dopo l’estrazione di ieri sera del MillionDay. Un fortunato giocatore, con una puntata minima di soli 1 euro, ha centrato la cinquina vincente, portando a casa la fantastica somma di 1 Milione di Euro!
La Giocata da Sogno nella Ricevitoria PREMIUM
La dea bendata ha baciato la Ricevitoria PREMIUM del signor Roberto Mastroianni, situata in via Marconi 274. L’estrazione serale delle 20:30 ha rivelato la combinazione fortunata: 10-15-17-21-32.
Il titolare, Roberto Mastroianni, è stato immediatamente avvisato in tarda serata dal Responsabile di zona, il signor Gennaro DeFalco. Mastroianni si è detto “felice e soddisfatto” per l’incredibile vincita, sottolineando come la fortuna sembri aleggiare regolarmente sulla sua tabaccheria, già teatro di numerose vincite al Lotto e ai Gratta&Vinci, spesso grazie anche a giocate “elaborate dal lui” stesso.
MillionDay, la Fabbrica di Milionari in Italia
Questa vincita a Lamezia Terme si aggiunge al crescente elenco dei fortunati baciati dal MillionDay. Il gioco, che fa parte della famiglia del Lotto ed è stato lanciato in Italia nel febbraio 2018, si conferma una vera e propria “fabbrica di milionari”.
Nel solo anno 2025, la vincita calabrese è il 32° premio milionario erogato dal MillionDay, portando il totale delle vincite da 1 milione di euro dal lancio del gioco a ben 350. Un dato che testimonia la popolarità e il successo di questo concorso che, con una piccola cifra, offre la possibilità di cambiare la vita.