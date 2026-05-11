Viola il divieto di avvicinamento, 49enne arrestato

I carabinieri della Compagnia di Crotone hanno arrestato in flagranza un uomo di 49 anni, ritenuto responsabile della violazione dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

L’allarme e l’intervento

Determinante è stato il segnale inviato dal braccialetto elettronico alla Centrale operativa, che ha rilevato l’ingresso dell’uomo all’interno del perimetro di sicurezza stabilito dall’Autorità giudiziaria.

Immediato l’intervento di una pattuglia dell’Arma, già impegnata nei servizi di controllo del territorio, che ha rintracciato e bloccato il 49enne a circa 120 metri dall’abitazione della madre, in palese violazione delle prescrizioni.

Le misure e la tutela della vittima

I provvedimenti erano stati adottati in seguito a pregresse e reiterate condotte maltrattanti denunciate dalla vittima.

Il tempestivo intervento dei militari ha consentito di mettere in sicurezza la persona offesa e di evitare possibili ulteriori conseguenze.

Controlli sul territorio

L’operazione rientra nell’ambito dei servizi disposti dal Comando provinciale di Crotone, d’intesa con la Procura della Repubblica guidata da Domenico Guarascio.