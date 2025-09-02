Viola il divieto di avvicinamento alla vittima di maltrattamenti, nuova misura cautelare

I carabinieri hanno eseguito la misura cautelare del divieto di dimora nel Comune di Isola di Capo Rizzuto e provincia di Crotone, emessa dal Tribunale, nei confronti di un uomo residente nel centro del Crotonese.

Il soggetto, indagato per maltrattamenti nei confronti della moglie, era già destinatario del divieto di avvicinamento alla vittima ma nonostante la misura cui era sottoposto, i militari lo hanno trovato in casa della donna e lo hanno arrestato.

Le successive verifiche, corroborate anche dalle dichiarazioni della donna, hanno portato all’aggravamento della misura cautelare e alla decisione di allontanarlo dall’intero territorio provinciale.