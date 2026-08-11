Viola il divieto di avvicinamento e scatta l’allarme elettronico, 45enne arrestato

Non ha rispettato il provvedimento del giudice che gli imponeva di tenersi a debita distanza dalla vittima, ma il sistema di controllo ha funzionato tempestivamente, facendo scattare l’allarme e permettendo l’immediato intervento delle forze dell’ordine.

I carabinieri hanno arrestato un operaio di 45 anni residente a Isola di Capo Rizzuto, con precedenti di polizia. L’uomo deve rispondere dell’inosservanza dei provvedimenti di allontanamento dalla casa familiare e del divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa.

Secondo quanto ricostruito dai militari dell’Arma, l’uomo era stato sottoposto a una misura d’urgenza proprio per allontanarlo dal contesto familiare a tutela della vittima. Ignorando le prescrizioni, il 45enne si è però avvicinato nuovamente alla persona da cui era obbligato a stare lontano.

Decisivo è stato un alert elettronico arrivato direttamente alla centrale operativa, che ha segnalato in tempo reale la violazione del perimetro di sicurezza.

La pattuglia è arrivata, accertando la trasgressione della misura e bloccando l’uomo. Al termine delle formalità di rito in caserma, e su disposizione del pm di turno, l’arrestato è stato riportato a casa sua in attesa dell’udienza di convalida.