Violano sigilli a impianto sequestrato, imprenditore e due operai denunciati

Hanno violato i sigilli ad un’area di quasi due ettari già sottoposta a sequestro nel 2019 per illeciti ambientali ed occupazione di suolo demaniale. È accaduto a Lattarico (in provincia di Cosenza) in località “Zagarellaro” dove i carabinieri forestale di Montalto Uffugo, hanno scoperto la riattivazione abusiva di un impianto per la produzione di calcestruzzo e di conglomerati cementizi e bituminosi.

Nella circostanza il titolare della ditta, un 60enne del posto, già noto alle forze dell’ordine, nelle sue qualità anche di custode giudiziario è stato denunciato alla Procura della Repubblica di Cosenza per violazione di sigilli.

I militari dell’arma forestale, durante il normale giro di perlustrazione del territorio, hanno anche sorpreso due operai che erano intenti al lavaggio delle autobetoniere, al fine di rimuovere la boiacca del cemento rimasto.