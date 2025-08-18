Violenta grandinata nel catanzarese: danni ingenti alle colture

Coldiretti Calabria esprime la propria vicinanza e solidarietà alla Cooperativa Piano Grande e all’azienda Allasia Plant Magna Grecia S.S. , duramente colpite dalla violenta grandinata che ieri si è abbattuta sull’altopiano del Reventino, tra i comuni di Decollatura e Soveria Mannelli, in provincia di Catanzaro.

L’evento atmosferico ha compromesso in pochi minuti intere coltivazioni orticole in pieno campo — in particolare patate, zucchine e peperoni — e ha danneggiato, vista la violenza e l’intensità dell’evento atmosferico, anche alcuni vivai forestali, nonostante la presenza di reti di protezione.

Il danno alle colture, esteso per circa 40 ettari di territorio, è grave e irreversibile, poiché la grandine ha reciso i peduncoli dei fiori, compromettendone la produttività futura.

Secondo i dati rilevati dai sistemi Demetra installati nelle aziende agricole dell’altopiano, in appena 45 minuti si sono registrati 108,20 mm/m² di precipitazioni. Demetra è la piattaforma Coldiretti di monitoraggio agrometeorologico avanzato, in grado di fornire dati puntuali e utili alla gestione del rischio in agricoltura. È ora in corso una ricognizione dei danni per accompagnare le aziende agricole colpite nel percorso di segnalazione e gestione dell’emergenza.

Il Presidente e il direttore della Federazione interprovinciale Coldiretti CZ-KR-VV, Fabio Borrello e Pietro Bozzo ribadiscono l’impegno e il supporto di Coldiretti per seguire da vicino la situazione.

“Episodi estremi come questo – commentano – confermano la crescente vulnerabilità dell’agricoltura di fronte ai cambiamenti climatici. È sempre più necessario garantire agli agricoltori strumenti adeguati a fronteggiare le emergenze e salvaguardare il futuro produttivo del territorio.