Violenta lite nel centro di Soverato, padre e figlio arrestati

È di due arresti e due feriti il bilancio della violenta lite scoppiata ieri pomeriggio in una zona centrale di Soverato.

Al termine degli accertamenti dei Carabinieri della compagnia di Soverato, agli ordini del capitano Marco Coli, il Pm di turno ha disposto per padre e figlio, protagonisti dell’episodio, la custodia cautelare ai domiciliari per lesioni.

Un uomo ed una donna stavano passeggiando in bicicletta quando ad un certo punto sono stati stretti da un’auto di grossa cilindrata con targa tedesca. L’uomo ha chiesto all’autista più attenzione.

Tanto sarebbe bastato per scatenare la furia della controparte. Dalle parole ai fatti e’ stato un attimo. I due uomini sono venuti alle mani e, di questa rabbia sconsiderata, sarebbe rimasta vittima anche la donna.

Intanto un parente delle due persone in bici, osservata la scena dal balcone, e’ sceso in soccorso dei congiunti. Ma la situazione è peggiorata. Per le due incolpevoli vittime rispettivamente 40 e 7 giorni di prognosi. (CatanzaroInforma.it)