Violenta rissa a Pasquetta tra giovani finisce a coltellate, tre feriti

Una notte di Pasquetta segnata dalla violenza quella appena trascorsa nella periferia nord di Reggio Calabria, dove un violento scontro tra giovani è degenerato in un accoltellamento, lasciando sul terreno tre feriti e scatenando il pronto intervento delle forze dell’ordine.

​La dinamica dei fatti

​Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, tutto avrebbe avuto inizio nel cuore della notte, quando un gruppo di ragazzi si è presentato sotto l’abitazione di un coetaneo per quello che, nelle intenzioni iniziali, doveva essere un “confronto”. La situazione, tuttavia, è rapidamente degenerata: dalle parole si è passati in pochi istanti allo scontro fisico.

​La tensione è salita alle stelle fino a trasformarsi in una vera e propria rissa. È in questo frangente che sarebbe spuntato un coltello, trasformando la lite in un’aggressione armata che ha coinvolto complessivamente tre giovani.

​Il ferito più grave

​Il bilancio più pesante è quello di un ragazzo colpito all’addome durante la colluttazione. Soccorso tempestivamente dai sanitari del 118, il giovane è stato trasportato d’urgenza al Grande Ospedale Metropolitano (GOM) di Reggio Calabria. Sottoposto a un delicato intervento chirurgico, il ragazzo si trova ora fuori pericolo, sebbene le sue condizioni abbiano destato inizialmente forte preoccupazione.

​Le indagini in corso

​Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno immediatamente avviato le indagini per fare piena luce sull’accaduto. Gli investigatori sono ora al lavoro per ricostruire l’esatta dinamica della rissa e definire le responsabilità dei singoli partecipanti.

​Al momento, l’attività investigativa si concentra sulla raccolta di testimonianze tra i presenti e sull’acquisizione di eventuali filmati registrati dai sistemi di videosorveglianza della zona, che potrebbero rivelarsi decisivi per identificare con precisione chi abbia impugnato l’arma e chi abbia preso parte attiva all’aggressione.