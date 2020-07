Violenta rissa notturna, obbligo di dimora per otto giovani

Obbligo di dimora nel Comune di residenza e divieto di allontanarsi dalle rispettive abitazioni dalle otto di sera alle sei del mattino successivo: è la misura imposta a otto giovani crotonesi di età compresa tra i 18 e i 28 anni.

Gli stessi che nella notte dello scorso 4 luglio hanno dato vita ad una violenta rissa scoppiata, per futili motivi, all’esterno di un locale del lungomare cittadino. Gli otto contendenti se le sono date di santa ragione tanto che tutti sono finiti in ospedale per farsi medicare ferite giudicate guaribili tra i cinque e i quindici giorni.

In quella occasione la Polizia li aveva già deferiti per rissa e lesioni all’autorità giudiziaria. Ora nei loro confronti il Tribunale ha emesso la misura dell’obbligo di dimora che è stata eseguita dagli agenti della squadra Mobile unitamente a personale della squadra Volanti della Questura di Crotone.