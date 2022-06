Violenta rissa per futili motivi, quattro persone arrestate

I Carabinieri del Reparto Territoriale di Corigliano Rossano sono intervenuti ieri sera per sedare una rissa, scaturita per futili motivi, lungo via Nazionale, allo scalo di Corigliano.

Alla rissa hanno partecipato 4 cittadini, tre bulgari e un romeno. I militari hanno arrestato, in flagranza di reato, tutti i coinvolti.

Secondo quanto sarebbe venuto alla luce, tutto è partito dal tentativo di un bulgaro di uccidere un connazionale, che poi è rimasto gravemente ferito ed è stato portato in ospedale