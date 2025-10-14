Violenta rissa tra donne in pieno centro, il Questore emette cinque avvisi orali

Una violenta rissa tra cinque donne, avvenuta in pieno centro a Serra San Bruno lo scorso 12 settembre, ha portato all’emissione di cinque avvisi orali da parte del Questore di Vibo Valentia.
L’episodio si era verificato nei pressi del viale che conduce alla Certosa, dove era stato necessario l’intervento urgente di una pattuglia del Commissariato locale.
Gli agenti, intervenuti per sedare la lite, avevano trovato le donne ancora intente a colpirsi con forza, incuranti della presenza della polizia. In seguito agli immediati accertamenti, le cinque erano state arrestate per rissa aggravata.
Il Tribunale di Vibo Valentia, in sede di convalida, aveva poi disposto per ciascuna l’obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.
Ora, al termine degli approfondimenti istruttori svolti dalla Divisione Anticrimine, su proposta del Commissariato di Serra San Bruno, sono stati notificati gli avvisi orali, misure di prevenzione che anticipano eventuali provvedimenti più severi.
Le destinatarie del provvedimento, infatti, in caso di nuove condotte illegali, potranno essere sottoposte a restrizioni più incisive della libertà personale.