Violenta rissa tra giovani, sospesa la licenza ad un locale

Il Questore di Vibo Valentia, Rodolfo Ruperti, ha emesso quattro Daspo “Willy” e tre provvedimenti di divieto di ritorno, oltre a sospendere per tre giorni la licenza di somministrazione di alimenti e bevande di un locale a Nicotera. Tali provvedimenti sono stati adottati nell’ambito di azioni volte a garantire l’ordine pubblico e la sicurezza.

Le misure sono state rese necessarie a seguito di una violenta rissa avvenuta il 30 giugno scorso, durante la quale diversi giovani sono rimasti feriti, riportando lesioni da armi da taglio e oggetti contundenti, con prognosi tra i 5 e i 15 giorni. Uno dei coinvolti è stato ricoverato d’urgenza a Polistena.

L’episodio ha portato all’intervento dei carabinieri, che hanno segnalato il locale alla Questura per la sospensione della licenza. La Divisione Amministrativa e Anticrimine della Questura, sotto la direzione del Questore Ruperti, ha condotto le indagini, che hanno portato all’emissione dei seguenti provvedimenti:

Quattro Daspo “Willy” (divieto di accesso e stazionamento nei locali pubblici).

Un avviso orale per uno dei soggetti coinvolti, considerato pericoloso.

Tre divieti di ritorno nel Comune di Nicotera per residenti di Rosarno, per un periodo di tre anni.

I provvedimenti mirano a ristabilire la tranquillità pubblica e prevenire episodi simili, con un richiamo ai gestori di locali a collaborare con le forze dell’ordine in caso di comportamenti sospetti che potrebbero minacciare l’ordine pubblico.