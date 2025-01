Violento frontale tra un furgone e un camion, due feriti rimasti incastrati tra le lamiere

Sono dovuti intervenire i vigili del fuoco per estratte dalle lamiere contorte l’autista di un furgone e quello di un camion che si occupa della raccolta della nettezza urbana.

Uno dei due feriti è stato poi trasportato all’ospedale di Catanzaro con l’elisoccorso. L’altro, rimasto ferito in maniera più lieve, è stato invece trasportato al pronto soccorso dello Jazzolino di Vibo Valentia.

È il bilancio di un grave incidente stradale che si è verificato nella tarda mattina di oggi alle porte di Vibo Valentia.

Lo scontro frontale, in zona aeroporto, è avvenuto in un tratto di strada tra i bivi di Cessaniti e quello di Pizzinni. Violentissimo l’impatto tra i due mezzi che viaggiavano in direzioni opposte.

Sul posto, oltre ai vigili del fuoco anche due ambulanze del 118 e le forze dell’ordine che si stanno occupando di effettuare tutti i rilievi del caso.