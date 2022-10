Violento incidente tra un’auto e un mezzo pesante, due feriti in gravi condizioni

Intervento dei vigili del fuoco questa mattina intorno alle 9.30 per estrarre dalle lamiere accartocciate due persone, rimaste incastrate all’interno della propria auto dopo l’impatto contro un mezzo pesante.

L’incidente, avvenuto sulla strada provinciale che dalla Statale 106 conduce a Sant’Ilario superiore ha visto coinvolti solo i due automezzi che, per cause in corso di accertamento sono entrati in collisione.

Le condizioni dei due occupanti sono apparse subito gravi, tanto che si è reso necessario il loro trasporto in eliambulanza presso il nosocomio locrese. I due, un uomo e una donna, dell’età, rispettivamente di 70 e 60 anni non sembra siano in pericolo di vita.

I vigili del fuoco, coordinati dal capo squadra Salvatore Toscano, hanno messo in campo le loro tecniche per poter estrarre in breve tempo, dalle lamiere contorte i due occupanti della Fiat Panda, che è andata quasi completamente distrutta a seguito dell’impatto.