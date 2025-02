Violento scontro auto con moto: feriti mamma e figli, grave il motociclista

Un grave incidente stradale si è verificato ieri sera lungo la Provinciale 171 Sibari/Doria in contrada ‘Tre Ponti‘ nel comune di Cassano Jonio. Per cause in corso si accertamento un’auto sulla quale viaggiavano una madre i due figli minori e una moto si sono scontrate.

Il centauro è rimasto ferito gravemente ed è stato trasferito in codice rosso all’ospedale dell’Annunziata di Cosenza.

La mamma i due figli di 8 e 9 anni, sono stati invece portati in ambulanza all’ospedale di Corigliano Rossano per accertamenti anche se le loro condizioni non destano preoccupazioni. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Castrovillari, i carabinieri e la polizia locale.