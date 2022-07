Un ragazzo di 27 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto poco dopo le 13 sulla strada statale 115 tra Ragusa e Catania, in territorio di Licodia Eubea.

Il 27enne è un carabiniere calabrese in servizio a Scoglitti, in provincia di Ragusa. Il giovane è rimasto ferito nello scontro tra un’auto e una moto. È stato trasportato in elisoccorso a Catania dov’è ricoverato in gravi condizioni.