Violento scontro auto-moto, muore un ragazzo di 19 anni

Un drammatico incidente stradale ha spezzato una giovanissima vita nel tardo pomeriggio di ieri nel territorio comunale di Maida.

Nel violento impatto tra un’automobile e una motocicletta ha perso la vita G.M., un ragazzo di soli 19 anni che si trovava a bordo del mezzo a due ruote.

​Il sinistro si è verificato lungo la strada provinciale 162/2, precisamente sul tratto rettilineo nei pressi dell’incrocio che conduce verso la strada di Guarna, in direzione San Pietro a Maida. La dinamica dello scontro è tuttora in corso di accertamento.

​Sul luogo della tragedia sono intervenuti tempestivamente i sanitari del 118 e le forze dell’ordine per effettuare i rilievi di rito e gestire la viabilità. Nonostante i tentativi di soccorso, per il diciannovenne non c’è stato purtroppo nulla da fare: troppo gravi le ferite riportate nell’impatto.

​La notizia ha gettato nello sconforto l’intero comprensorio lametino, unendo le diverse comunità in un profondo sentimento di dolore e commozione.

Primi messaggi di cordoglio e vicinanza alla famiglia della vittima sono arrivati dalle amministrazioni comunali di San Pietro a Maida e di Jacurso, oltre che da numerose associazioni locali, che si sono strette attorno ai parenti in questo momento di devastante sofferenza.