Violento scontro fra due auto sulla Ss 106, un ferito

Due auto, una Mercedes e una Volvo sono rimaste coinvolte, questa mattina in un incidente lungo la SS 106, in località Poggio Pudano in provincia di Crotone.

Sul posto, prontamente allertati, i Vigili del Fuoco che hanno estratto da una delle due vetture un ferito e lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118

L’intervento dei Vigili del fuoco è proseguito con la messa in sicurezza delle due auto, visto che entrambe perdevano liquido dal motore e della zona interessata al sinistro.

Sul luogo del sinistro anche gli uomini dell’Anas e gli agenti della Polizia di Stato che dovranno stabilire le esatte cause del sinistro.