Violento scontro frontale tra due auto, feriti i conducenti

Una squadra dei Vigili del fuoco del comando di Catanzaro, sede centrale è intervenuta alle ore 5.00 di questa mattina in via Lucrezia della Valle a Catanzaro per un incidente stradale.

Due le vetture coinvolte in uno scontro frontale una Mercedes ed una Volkswagen Passat SW. A bordo delle vetture i soli conducenti ambedue trasportati presso l’ospedale dal personale medico del Suem118.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso ad estrarre dalle lamiere il conducente della Volkswagen, un giovane di anni 24 gravemente ferito e, in seguito, ha consentito di provvedere alla messa in sicurezza delle vetture e della zona.

Chiuso al transito il tratto stradale interessato in attesa della rimozione delle auto. Sul posto la Polizia Stradale per gli accertamenti di competenza circa la dinamica del sinistro.