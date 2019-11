Violento scontro frontale tra due auto, un ferito grave trasportato con elisoccorso in ospedale

Squadra dei vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia Terme è intervenuta pochi minuti fa in loc. Cancello del comune di Serrastretta per incidente stradale.

Due le vetture coinvolte in uno scontro frontale, una Ford Fiesta ed una Toyota Yaris. Illesa la conducente della prima vettura, gravi le condizioni del conducente della Yaris.

Lo stesso, estratto dalle lamiere dal personale medico del Suem 118 riceveva le prime cure del caso e successivamente veniva trasportato presso struttura ospedaliera per mezzo di elisoccorso.

Carabinieri della locale stazione per gli accertamenti di competenza circa la dinamica del sinistro.

L’intervento dei vigili del fuoco è valso alla messa in sicurezza delle vetture e della zona interessata in attesa del soccorso stradale.

La SP84 chiusa al transito per il perdurare delle operazioni di soccorso. Attualmente si transita in senso unico alternato.