Violento scontro frontale tra due camion, un ferito grave trasportato in ospedale

A Rosarno, in contrada Serricella, si è verificato un violento scontro frontale tra due camion. L’impatto, avvenuto per cause ancora in corso di accertamento, ha provocato il ferimento grave di uno dei due conducenti.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo sarebbe rimasto incastrato tra le lamiere del mezzo e avrebbe riportato serie lesioni agli arti inferiori.

Le operazioni di soccorso si sono protratte a lungo: sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Palmi e Polistena, che hanno lavorato per liberare il ferito e mettere in sicurezza l’area.

Data la gravità delle ferite, i sanitari del 118 di Polistena hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso, che è atterrato nel cortile della Scuola Media di Rosarno. Dopo le prime cure sul posto, il conducente è stato trasferito d’urgenza all’ospedale di Reggio Calabria, dove è stato preso in carico dal personale medico.

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri che hanno eseguito i rilievi per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e stabilire eventuali responsabilità.

La circolazione nella zona di contrada Serricella ha subito forti rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso e la rimozione dei mezzi pesanti coinvolti.